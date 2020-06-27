“مزحة ممانِعة”.. قرار قضائي بمنع السفيرة الأميركية من التصريحات الاعلامية!!

أصدر قاضي الامور المستعجلة محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الامريكية من إدلاء التصاريح الإعلامية ومنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وعلق النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” على القرار قائلا: “قرار القاضي محمد مازح منع وسائل الاعلام نقل انشطة السفيرة الاميركية يؤكد اننا امام قضاء خاضع لنظام الامن اللبناني الايراني، نطلب من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء التحرّك فوراً”. أضاف:”كيف توفّقون بين مصلحة لبنان ومصالحكم…اسألوا الجيش اذا يوافق على هذا القرار”.





قرار القاضي محمد مازح منع وسائل الاعلام نقل انشطة السفيرة الاميركية يؤكد اننا امام قضاء خاضع لنظام الامن اللبناني الايراني

نطلب من نقيب المحامين و رئيس مجلس القضاء التحرّك فوراً

كيف توفقون بين مصلحة لبنان و مصالحكم

اسألوا الجيش اذا يوافق على هذا القرار — Fares Souaid (@FaresSouaid) June 27, 2020

واعتبر الصحافي فارس خشان أن قرار القاضي مازح لا يعدو كونه “مزحة ممانِعة”، فلا صلاحيات غرفته تتيحه ولا الاعراف الدبلوماسية ولا قانون المطبوعات.