“مزحة ممانِعة”.. قرار قضائي بمنع السفيرة الأميركية من التصريحات الاعلامية!!

وعلق النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” على القرار قائلا: “قرار القاضي محمد مازح منع وسائل الاعلام نقل انشطة السفيرة الاميركية يؤكد اننا امام قضاء خاضع لنظام الامن اللبناني الايراني، نطلب من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء التحرّك فوراً”.
أضاف:”كيف توفّقون بين مصلحة لبنان ومصالحكم…اسألوا الجيش اذا يوافق على هذا القرار”.
قرار القاضي محمد مازح منع وسائل الاعلام نقل انشطة السفيرة الاميركية يؤكد اننا امام قضاء خاضع لنظام الامن اللبناني الايراني
نطلب من نقيب المحامين و رئيس مجلس القضاء التحرّك فوراً
كيف توفقون بين مصلحة لبنان و مصالحكم
اسألوا الجيش اذا يوافق على هذا القرار
— Fares Souaid (@FaresSouaid) June 27, 2020
واعتبر الصحافي فارس خشان أن قرار القاضي مازح لا يعدو كونه “مزحة ممانِعة”، فلا صلاحيات غرفته تتيحه ولا الاعراف الدبلوماسية ولا قانون المطبوعات.
قرر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح، بحسب ما نِشِر،منع السفيرة الاميركية من التصريح ومنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها.
طبعاً قرار القاضي مازح لا يعدو كونه "مزحة ممانِعة"، فلا صلاحيات غرفته تتيحه ولا الاعراف الدبلوماسية ولا قانون المطبوعات.#مين_بزيد
— Fares Khachan (@faresk2002) June 27, 2020
السفيرة الاميركية للحدث
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— Nadim Koteich (@NadimKoteich) June 27, 2020