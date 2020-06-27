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“مزحة ممانِعة”.. قرار قضائي بمنع السفيرة الأميركية من التصريحات الاعلامية!!

June 27, 2020

أصدر قاضي الامور المستعجلة محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الامريكية من إدلاء التصاريح الإعلامية ومنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وعلق النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” على القرار قائلا: “قرار القاضي محمد مازح منع وسائل الاعلام نقل انشطة السفيرة الاميركية يؤكد اننا امام قضاء خاضع لنظام الامن اللبناني الايراني، نطلب من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء التحرّك فوراً”.

أضاف:”كيف توفّقون بين مصلحة لبنان ومصالحكم…اسألوا الجيش اذا يوافق على هذا القرار”.




واعتبر الصحافي فارس خشان أن قرار القاضي مازح لا يعدو كونه “مزحة ممانِعة”، فلا صلاحيات غرفته تتيحه ولا الاعراف الدبلوماسية ولا قانون المطبوعات.

 

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