السفيرة الأميركية في بيروت: «حزب الله» كلّف لبنان مليارات الدولارات

أعربت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا عن قلق بلادها من «حزب الله»، قائلة: «لدينا قلق بالغ من (حزب الله) في لبنان الذي نصنفه إرهابياً»، مؤكدة أن «قانون قيصر لا يستهدف اللبنانيين».

وأشارت شيا في مقابلة مع قناة «الحدث» إلى أن «حزب الله بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان»، وأن «دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات». وقالت: «مليارات الدولارات ذهبت لدويلة (حزب الله) بدل الخزينة الحكومية».









ورأت شيا أن «اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد»، مؤكدة أن واشنطن هي من أكبر الداعمين للبنان بـ750 مليون دولار.

وعن «قانون قيصر»، لفتت إلى أنه «لا يستهدف إلا نظام الأسد وداعميه»، لافتة إلى أن «الهدف منه تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين».

وجددت طمأنة اللبنانيين بأن قانون قيصر لن يستهدفهم قائلة: «كنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأن (قانون قيصر) لا يستهدفهم».

وعن التحركات الشعبية التي عمت الشوارع قالت: «مطالب اللبنانيين محقة وعلى الحكومة الالتزام بمطالب 17 أكتوبر (تشرين الأول) الذي هو حراك مطلبي وعضوي وعفوي».