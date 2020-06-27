بالفيديو.. محلل على قناة “او تي في”: جعجع قال أن القرآن منزل وبذلك أعلن إسلامه ولا يحق له التكلم باسم المسيحيين!!

أعد رواد مواقع التواصل نشر فيديو لأحد المحللين على قناة “أو تي في” في لقاء مع الاعلامي جورج ياسمين مذكراً بلقاء صحافي قديم لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قال فيه أنه قرأ القران الكريم ووصفه بالكتاب المنزل، مما دفع المحلل السياسي باعتبار هذا الكلام بمثابة اعلان جعجع بدخوله الاسلام وبالتالي لا يحق له الحديث عن حقوق المسيحيين مما دفع بياسمين إلى مقاطعته محاولاً لملمة الموقف دون جدوى!







