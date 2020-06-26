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إليسا: خاب املي كتير بالرئيس عون وباسيل و السيد حسن وغيرن.. بس خاب املي اكتر بناس مغسول دماغن لدرجة الهبل!

June 26, 2020

غردت الفنانة إليسا على حسابها على تويتر: انا اكيد خاب املي كتير بالرئيس عون و جبران باسيل و السيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب املي اكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل ، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو و بتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع و راح لبنان من ورا جهلكن

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