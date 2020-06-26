“أريد الزواج بهذا الرجل الرائع لكن بلدي أولى”.. رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل زفافها للمرة الثالثة

أجّلت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون حفل زفافها للمرة الثالثة حتى يتسنّى لها حضور قمة الاتحاد الأوروبي والتي ستعقد حول مقترحات لإنشاء صندوق إنعاش خاص بـ”كوفيد-19″ يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو/تموز المقبل.

صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن فريدريكسون كانت تستعد للزواج من شريكها بو تينغبيرغ في الثامن عشر من الشهر المقبل.









فيما كشفت رئيسة الوزراء على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها أجلت زفافها لأن عليها أن “تحمي مصالح الدنمارك”.

Jeg glæder mig så meget til at blive gift med den her fantastiske mand. Men helt let skal det åbenbart ikke være, og nu… Posted by Mette Frederiksen on Thursday, June 25, 2020

وكتبت فريدريكسون على فيسبوك: “أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل الرائع. ولكن من الواضح أن الأمر لن يكون سهلاً، والآن يُعقد اجتماع المجلس في بروكسل يوم سبت في شهر يوليو/تموز، وهو الموعد الذي خططنا للزفاف فيه”.

كما قالت رئيسة الوزراء إنها ستتزوج قريباً جداً، ووجهت الشكر لزوجها بأنه صبور جداً ولم يعارض أولويات عملها قائلة: “صبور جداً لحسن الحظ” وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد آخر للزفاف.

وكان الشريكان يستعدان للزفاف في صيف 2019، إلا أنهما أجّلا حفل الزفاف مرتين، إحداهما كانت بسبب بسبب الانتخابات العامة آنذاك والتي أسفرت عن فوز فريدريكسن برئاسة الوزراء.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي، في 17 يوليو/تموز 2020، للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لمناقشة الميزانية الأوروبية وخطة التعافي المالي من أزمة وباء فيروس كورونا.