بالفيديو… جنبلاط: “الحالة رح تكون كتير كتير قاسية والليرة ما في شي بيهديها”.. أيام سوداء مقبلة على لبنان!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في جلسة مع عدد من المشايخ بدأت وكأنها جلسة مصارحة حول الواقع الاقتصادي والانهيار المالي الذي يعيشه اللبنانيون.

ويقول جنبلاط في اللقاء “إننا متّجهون إلى مرحلة أسوأ من التي نعيشها، الليرة ما في شي بهدّيها، لكن لا فائدة من قطع الطرقات كما يفعل غيرنا”.









وحول مستقبل الأزمة وآثارها على الناس، قال إنّ “العمل جارٍ لتأمين الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من القمح والمازوت”. وأشار جنبلاط إلى أنّ “حياة الرفاهية السابقة انتهت، وسنرجع إلى أيام الأجداد”، لافتاً إلى أنّ الكهرباء ستنقطع والمازوت قد ينقطع “وكل ما تأخرنا في تموين أنفسنا ستغلى الأسعار”.