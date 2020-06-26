ترامب: بولتون “أحمق” وتعيينه كان خيارا خاطئا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بأنه “أحمق”.

جاء ذلك في مقابلة على قناة فوكس نيوز، الخميس، حيث تطرق إلى قضية الكتاب المثير للجدل، الذي أصدره بولتون حول عمله في البيت الأبيض، وينتقد فيه ترامب.









وقال ترامب: “عند إدارة البلاد يمكن أن تقوموا بخيارات خاطئة، كتعيين شخص أحمق مثل بولتون”.

وأردف الرئيس الأمريكي أن بولتون “لم يؤد عمله جيدا، وهو لم يكن ذكيا”، واعتبر أن كل ما يريده بولتون “هو قصف الناس”.

وأضاف ترامب: “أعتقد أنه الرجل الوحيد الذي صادفته بحياتي، ولم أره مبتسما… وسألته: ألا تبتسم على الإطلاق يا جون؟ هذا يفسر الكثير عن طبيعة أي شخص”.

ولفت ترامب إلى أن السياسة الخارجية التي كان يقترحها بولتون ليست صائبة.

وتابع: “بولتون كان شخصا مريضا، هناك أشياء لا تسير على ما يرام لديه، ولا حظت ذلك مبكرا”.

ووجه بولتون بكتاب مذكراته الذي حمل عنوان “كنت في الغرفة وحدث ذلك”، انتقادات إلى ترامب، وحمل اتهامات رآها البعض “مؤذية جدا” للرئيس.