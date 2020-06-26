بسبب فوضى اسعار الصرف…ملاحم ومحال تجارية نحو الإقفال

عمد أصحاب بعض من الشركات والمحال التجارية والملاحم في قرى وبلدات قضاء مرجعيون إلى الاقفال التام أو الموقت وبعضهم حتى إشعارٍ آخر، بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي.

وليس بعيداً، لوّح عدد من المدارس الخاصة في المنطقة بالإقفال، بسبب تعثر أكثرية الاهالي عن دفع المستحقات المتراكمة عليهم منذ العام الفائت والأعوام التي سبقته، كما ان بعض ادارات المدارس في صدد الاستغناء عن خدمات عدد من الاساتذة وموظفين اداريين.









وأفادت معلومات عن أن الملاحم في منطقة كسروان ستقفل الاسبوع المقبل بعدما وصل سعر كيلو لحم البقر الى ٦٠ ألف ليرة.

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