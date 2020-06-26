نتنياهو يتحدّث عن “صواريخ دقيقة إيرانية في سوريا ولبنان”!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن بلاده “ستمنع إيران من تطوير صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان”.

وقال نتنياهو، إن “الهدف من الكفاح الذي نخوضه ضد العدوان الإيراني في المنطقة يتمثل بالدرجة الأولى في الدفاع عن دولة إسرائيل، مضيفًا: “نحن نتعامل بمنتهى الجدية مع التهديدات بإبادتنا التي تصدر عن جهات إيرانية وموالية لإيران ضد إسرائيل”.









وأوضح أنه “في هذا المكان بالذات، في حفل تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو، أكرر وأقول: “كل من يحاول الاعتداء علينا، يعرض نفسه لخطر أكبر سبعة أضعاف”.

وقال: “قلت في حفل تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو: نواجه ثلاثة تحديات رئيسية ونعمل ضدها دون هوادة: “التموضع الإيراني في سوريا وإخراج الجيش الإيراني منها، والمحاولات لتصنيع صواريخ عالية الدقة في سوريا وفي لبنان، ومنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية”.