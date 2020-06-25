“تحميل المرضى ثمن وسائل الوقاية من كورونا”… ونقابة المستشفيات: الكلفة مُرتفعة ولا نستطيع تحمّل أعباءها

أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً جاء فيه: “إزاء ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام المستشفيات بتحميل المرضى ثمن وسائل الوقاية جراء التدابير المتخذة، للوقاية من انتقال فيروس كوفيد- 19، ان كان في أقسام الطوارىء في غرف المرضى.

يهم نقابة المستشفيات أن توضح “أن هذه الوسائل لا تغطيها أي من الجهات الضامنة الخاصة والرسمية، وأن كلفة هذه الوسائل مُرتفعة، ولا تستطيع المستشفيات تحمّل أعباءها منفردة، علما أنها تعمل على اقتصار استعمالها على الحد الأدنى، وأن المستشفيات مضطرة الى تحميل المريض جزء من هذه الكلفة، علماً أن ثمن المستلزمات الطبية للوقاية تبلغ 40,000 ل.ل كحد ادنى لكل معاينة تجرى من الطبيب او الممرض للمريض وهي مستلزمات كلها تستعمل مرة واحدة فقط”.