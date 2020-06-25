إليسا عن حزب الله: المشكلة مين خلا يقوى هل القد!.. الله يسامح هل العهد اللي عمل فينا هيك

غردت الفنانة إليسا معلقة على تغريدة للاعلامية لاريسا عون حول ما جرى اللقاء الوطني في بعبدا وما أثير عن دور حزب الله، فكتبت على حسابها على تويتر: المشكلة مين خلا يقوى هل القد!.. الله يسامح هل العهد اللي عمل فينا هيك.

المشكلة مين خلا يقوى هل القد! الله يسامح هل العهد اللي عمل فينا هيك





— Elissa (@elissakh) June 25, 2020

وكان الرئيس ميشال سليمان تحدث في الجلسة عن حزب الله ونقضه الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية

حيث انبرى كل من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كلتة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على المداخلة التي أدلى بها الرئيس ميشال سليمان خلال اللقاء الوطني في بعبدا، وتركز الرد على الدفاع عن المقاومة وسلاحها، كما انتقد رعد اعلان بعبدا.