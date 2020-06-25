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إليسا عن حزب الله: المشكلة مين خلا يقوى هل القد!.. الله يسامح هل العهد اللي عمل فينا هيك

June 25, 2020

غردت الفنانة إليسا معلقة على تغريدة للاعلامية لاريسا عون حول ما جرى اللقاء الوطني في بعبدا وما أثير عن دور حزب الله، فكتبت على حسابها على تويتر: المشكلة مين خلا يقوى هل القد!.. الله يسامح هل العهد اللي عمل فينا هيك.

وكان الرئيس ميشال سليمان تحدث في الجلسة عن حزب الله ونقضه الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية

حيث انبرى كل من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كلتة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على المداخلة التي أدلى بها الرئيس ميشال سليمان خلال اللقاء الوطني في بعبدا، وتركز الرد على الدفاع عن المقاومة وسلاحها، كما انتقد رعد اعلان بعبدا.

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