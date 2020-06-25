مي خريش: سياسيي حامل همّ الوطن يدعو للحوار… وسياسي هو همّ على الوطن يعتمد سياسة الهدم!

غردت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على حسابها على تويتر: سياسيي حامل همّ الوطن…وسياسي هو همّ على الوطن… الأول يبني جسور التواصل ويدعو للحوار…الثاني يعتمد سياسة الهدم وبناء الجدران…”آن الآوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته…ويدخل في كل حساب…او يسقط من كل حساب”…

سياسيي حامل همّ الوطن…وسياسي هو همّ على الوطن… الأول يبني جسور التواصل ويدعو للحوار…الثاني يعتمد سياسة الهدم وبناء الجدران…"آن الآوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته…ويدخل في كل حساب…او يسقط من كل حساب"…





— مي خريش (@MayKhreich) June 25, 2020