//Put this in the section
شريط الأحداث

مي خريش: سياسيي حامل همّ الوطن يدعو للحوار… وسياسي هو همّ على الوطن يعتمد سياسة الهدم!

June 25, 2020

غردت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش على حسابها على تويتر: سياسيي حامل همّ الوطن…وسياسي هو همّ على الوطن… الأول يبني جسور التواصل ويدعو للحوار…الثاني يعتمد سياسة الهدم وبناء الجدران…”آن الآوان ليتحمل كل شخص مسؤوليته…ويدخل في كل حساب…او يسقط من كل حساب”…

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com