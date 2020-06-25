الريس زار العلامة الامين موفدا من جنبلاط: انتهى عصر تركيب الملفات!

زار مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، اليوم، السيد علي الأمين في دارته بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط.

ونقل الريس تحيات جنبلاط وتقديره للامين وتضامنه معه “إزاء ما يتم ضده من تلفيقات وفبركات عارية عن الصحة”، مثمنا “دوره ومواقفه الوطنية والعقلانية في أصعب الظروف”.









وأكد الريس رفض جنبلاط والحزب التقدمي “لالباس القضايا السياسية الاثواب القضائية”، معتبرا أن ذلك “مؤشر خطير ولا يدل على قيام السلطة القضائية المستقلة التي طال انتظارها”، محذرا من “استغلال بعض الإعلام وبعض القضاء لتحقيق المآرب الفئوية”، ومؤكدا أن “عصر تركيب الملفات قد إنتهى”.

بدوره، ثمن الأمين “مبادرة جنبلاط بالوقوف إلى جانبه”، مؤكدا “تقديره العميق للدور الإيجابي الذي يلعبه جنبلاط على الساحة الوطنية وسعيه الدائم لحماية الاستقرار والسلم الأهلي”.