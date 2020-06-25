بعيداً عن الحياة الملكية.. هاري وميغان يعملان بمخبز للمساعدة في توفير الطعام للفقراء

قالت صحف أجنبية، الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2020، إن الأمير هاري وزوجته ميغان اللذين غادرا العائلة المالكة البريطانية وانتقلا للاستقرار في مدينة لوس أنغلوس الأمريكية برفقة ابنهما الأمير آرتشي، قاما بزيارة مخبز ومقهى بالمدينة، من أجل المساعدة في الطبخ وإعداد الطعام وتجهيزه لمساعدة الفقراء.

الزوجان ظهرا وهما يرتديان قميصين أبيضين وقناعين من اللون الأسود وقفازات، أثناء مساعدتهما بالمخبز في إعداد الطعام، وارتدى الثنائي مشبك الرأس ومئزر الطبخ.









المنظمة الخيرية Homeboy Industries التي شاركت في المبادرة بدورها نشرت صورة لدوقَي ساسكس السابقين وهما يخبزان ويعدّان الطعام عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر معلّقةً: “شكراً لكَ هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، على الزيارة والوقوف إلى جانب فريق المقاهي والمخابز أمس!”.

قالت المنظمة إن البرنامج الخيري يهدف إلى تقديم وجبات الطعام لكبار السن، والشباب الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء مدينة لوس أنغلوس، في أعقاب تفشّي فيروس كورونا.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينضم فيها هاري وميغان لمثل هذه المبادرات الخيرية، ففي وقت سابق رصدت الصحف الأمريكية وصول ميغان وهاري إلى مجمع سييرا بونيتا بسيارتهما بلوس أنغلوس لتوصيل الطعام للفقراء.

وظهرت ميغان ماركل في الفيديو بإطلالة رياضية وقميص أبيض، نسَّقته مع بنطال أسود وحذاء رياضي، كما اعتمرت قبعة بيسبول، وغطَّت وجهها بقناع، وارتدت قفازات لوقاية نفسها من فيروس كورونا.

من جهة أخرى، ارتدى هاري تيشيرت وبنطالاً بلون بيج، وحذاءً رياضياً أسود، كما اعتمر قبعة بيسبول ولفَّ وجهه بوشاح أزرق.

ووفق ما نقله صحف أجنبية، يُقال إن الثنائي كانا يوصلان الطعام بنفسيهما لصالح المشروع الخيري غير الربحي Angel Food، يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن ميغان وهاري أمضيا يومين في العمل التطوعي مع المنظمة غير الربحية في وقت سابق، والتي تعمل على طهو الطعام وتقديمه للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة، والذين يعانون خطراً أكبر وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة.