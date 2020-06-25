نقابة أصحاب المطاعم: دولار سياحي مدعوم أو لا استمرارية

طالب مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ببيان اثر إجتماعه بأكثرية أعضائه، في مكتب النقابة في عين المريسة، الدولة بـ”دعم دولار سياحي اسوة ببقية القطاعات وإلا لا إمكانية لاستمرار المؤسسات المتبقية -حيث تعمل النقابة مع المراجع المعنية لتحقيق هذه الغاية في أسرع وقت ممكن- خصوصا أن السياحة هي أولوية وقاطرة لكل القطاعات الإنتاجية المدعومة في ظل الوضع الإقتصادي الرديء وقفزة الدولار الجنونية”.

وأشار البيان الى أن “المجتمعين أضاؤوا على الغلاء الفاحش للبضاعة والمواد الأولية في الأسواق ومطالبة الكثير من التجار بالدفع بالدولار نقدا وعلى سعر صرف السوق السوداء بالكامل، بينما لا تزال المؤسسات السياحية تبيع على سعر الصرف الأساسي 1500 ليرة”. وأكد أعضاء مجلس الإدارة إصرارهم على متابعة الخطة السياحية أي كتاب اقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية وتقسيط القروض، حتى إقراره في مجلس الوزراء. وتداول الحاضرون بهموم القطاع والمشاكل المستجدة لمنتسبي النقابة والتي تعترض إمكانية استمرار مؤسساتهم”.









ولفت البيان الى أنه “في ختام الجلسة، توجهت النقابة إلى الزملاء في القطاع من أصحاب مطاعم ومقاهي وملاهي وحانات، طالبة منهم التقيد الصارم بالإرشادات الوقائية والسلامة المهنية في المؤسسات السياحية من ناحية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإلتزام بنسبة الإستيعاب المحددة. واعتبرت أن صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول عن متابعة تطبيق هذه الإجراءات، كونه ضابط الإيقاع أمام الرواد والموظفين لنحافظ على المرحلة المتقدمة التي وصلنا إليها”.