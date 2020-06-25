سليمان: حزب الله نقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة

اعلن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، بعد انتهاء اللقاء الوطني ان “لب مطالبتي يكمن بالعودة الى إعلان بعبدا وانا معترض على بيان حوار اليوم”.

وأكد سليمان ان “لا حل على المستوى الاقتصادي والأمني الا بالعودة الى اعلان بعبدا ولا أحد يريد أي مشكل أمني جديد في البلاد”.









ورد كل من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كلتة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على المداخلة التي أدلى بها الرئيس ميشال سليمان خلال اللقاء الوطني في بعبدا، وتركز الرد على الدفاع عن المقاومة وسلاحها، كما انتقد رعد اعلان بعبدا.

وكان سليمان قال في مداخلته:”حزب الله نقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية”.