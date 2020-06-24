لائحة بمختبرات جديدة لإجراء فحص كورونا في “الضمان”

أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:









“عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 الصادرة عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي والمتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدّد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية هذا الفحص والتي بلغ عددها (4)،

وعطفا على هذه المذكرة أصدر المدير العام المذكرة الإعلامية رقم 638 تاريخ 10 حزيران 2020 حيث تم تعديل المادة الثالثة منها بإضافة (10) مستشفيات ومختبرات جديدة.

وبتاريخ 23 حزيران 2020 وفي إطار سياسة الإنماء المتوازن الذي تعتمده الدولة ويعمل به الصندوق أصدر الدكتور كركي المذكرة الإعلامية رقم 639 حيث أضيفت مستشفيات ومختبرات طبية جديدة وعددها (24) ليصبح العدد الإجمالي (38) بين مستشفى و مختبرا مقبولا لإجراء فحص الكورونا ( COVID – 19). بحيث يتم تغطية معظم الأراضي اللبنانية، وهي التالية:

– المختبر الطبي في مستشفى البير هيكل.

– المختبر الطبي في مستشفى مظلوم الجديدة.

– المختبر الطبي في مستشفى جبل لبنان.

– المختبر الطبي في مستشفى عين وزين.

– المختبر الطبي في مستشفى اللبناني الجعيتاوي.

– المختبر الطبي في مستشفى سيدة المعونات – جبيل.

– المختبر الطبي في مستشفى السان جورج – الحدث.

– المختبر الطبي في مستشفى الدكتور سمير سرحال.

– المختبر الطبي في مستشفى حمود الجامعي.

– المختبر الطبي في مستشفى دار الامل الجامعي.

– المختبر الطبي في مستشفى طرابلس الحكومي.

– المختبر الطبي في مستشفى تبنين الحكومي.

– المختبر الطبي في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار.

– المختبر الطبي في مستشفى الياس الهراوي الحكومي – زحلة.

– المختبر الطبي في مستشفى الشيخ راغب حرب – النبطية.

– مختبرات الهادي.

– مختبرات عقيقي.

– مختبرات المشرق.

– مختبرات مركز الاطباء.

– مختبرات الكريم.

– مختبرات الصباح SDC.

– مختبرات INOVIE.

– مختبرات Transmedical.

-مختبرات مركز العناية الطبية زحلة MCC.

وفي هذا السياق، يذكر الدكتور كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020، لاسيما التعرفة المحددة بسعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص”.