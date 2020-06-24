كرامي: سنشارك في لقاء بعبدا وموضوع الميثاقية اصبح وراءنا.. رئيس الحكومة يعطي ميثاقية وطنية لأي اجتماع يحضره

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، سفيرة ايطاليا لدى لبنان السيدة نيكوليتا بومباردييري، والوفد المرافق بحضور قنصل ايطاليا الفخري في لبنان سعدي غندور.

وجرى البحث في آخر المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية على الساحتين اللبنانية والاقليمية.









وبعد اللقاء، قال كرامي: “تطرقنا خلال اللقاء الى الوضعين الاقتصادي والمالي الذين وصلا الى حد الانهيار في لبنان والى سبل النجاة، كما تطرقنا الى الوضعين السياسي والامني وسمعنا من سعادتها وجهة نظرها ونظر الاتحاد الاوروبي حيال ما يجري على الساحة اللبنانية”.

وتابع: “كما تطرقنا الى قانون قيصر وحيثياته والضرر الذي سيلحق لبنان منه خصوصا في هذه الفترة الدقيقة، واستمعنا الى وجهة نظر سعادة السفيرة ووجهة نظر ايطاليا والاتحاد الاوروبي”.

ورداً على سؤال قال كرامي: “سنشارك في اللقاء الوطني الذي دعا اليه فخامة الرئيس، ونحن اصلا مع اي حوار وليس من اليوم بل منذ الاستقلال او اي لقاء يجمع كل الافرقاء في لبنان، للوصول الى رؤية مشتركة حول الخروج من النفق المظلم، وموضوع الميثاقية اصبح وراءنا خصوصا ان رئيس الحكومة بموقعه التمثيلي يعطي ميثاقية وطنية تتخطى المذهبية والطائفية لأي اجتماع يحضره”.

وعن موضوع انقطاع التيار الكهربائي عن طرابلس، قال كرامي: “تعاني طرابلس في الآونة الاخيرة من انقطاع وتقنين قاسي للتيار الكهربائي، دونا عن غيرها من المناطق والمدن اللبنانية، فان طرابلس تعاني من انقطاع 20 ساعة يوميا، في حين لا تعاني بيروت وغيرها لأكثر من 4 او 5 ساعات انقطاع، ونحن ناشدنا رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر ومدير الكهرباء في لبنان كمال حايك ووعدونا خيرا، ونحن سننتظر يومين او ثلاثة ايام وبعدها لكل حادث حديث”.