توعد الراغبين في حكم ذاتي بواشنطن.. تويتر يحجب تغريدة ترامب للمرة الرابعة بعد تهديده للأمريكيين

وضع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2020، علامة “تحذير” جديدة على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوى أنه استعمل عبارات تشجع على العنف، بعد أن هدّد الراغبين في “إقامة منطقة حكم ذاتي” في واشنطن بردٍّ عنيف وجِدّي، وهي التغريدة الرابعة التي حجبها “تويتر” من تغريدات الرئيس الأمريكي.

تغريدة الرئيس الأمريكي حملت عبارات شديدة اللهجة، يُحذِّر فيها كلَّ من له رغبة في إقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في العاصمة واشنطن؛ إذ غرَّد ترامب قائلاً: “هذا لن يكون ممكناً ما دمت أنا الرئيس، سنواجه مَن يحاولون عمل هذا بقوة”.

ردّ تويتر: وفق ما يظهر في تغريدة الرئيس الأمريكي، فقد كتب تويتر “لقد وضعنا إشعار المصلحة العامة على هذه التغريدة، لانتهاكها سياستنا ضد السلوك التعسفي، وتحديداً وجود تهديد بإلحاق الضرر بمجموعة محددة”.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

