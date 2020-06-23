بالفيديو.. منى عبد الغني تبكي في الاستديو: “إليسا صوتها زي الملاك اللي جاي من السما”!

تداول نشطاء على موقع تويتر مقطع فيديو للفنانة منى عبد الغني تظهر فيه وهي تبكي خلال حلقة برنامجها “الستات ميعرفوش يكدبوا”.

وانهمرت دموع منى عند حديثها عن والدها والإشارة إلى أغنية “زكريا” التي قدمتها الفنانة اللبنانية إليسا لوالدها واعتادت على نشرها كل يوم أب.









وقالت منى متأثرة: “على طول في بالي وفي خيالي.. إليسا صوتها زي الملاك اللي جاي من السما”. وأعادت الفنانة إليسا نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي على ” تويتر”.

يذكر أن أحدث أعمال إليسا أغنية “قهوة الماضي” من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطرحت إليسا في شهر نيسان (أبريل) الماضي 2020 أغنية “هنغني كمان وكمان” التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من خمسة ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة “روتانا” على “يوتيوب”.