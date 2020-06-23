تعليقاً على الادعاء على السيّد علي الأمين… جنبلاط يهاجم “القوى الظلامية”!

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر “تويتر” بالقول: “كفى مؤامرات وتشويه للتاريخ من قبل القوى الظلامية والالغاء في اتهام السيد علي الامين بالتعامل مع اسرائيل .كفى الغاء لبنان التنوع والحرية .كفى تدمير حرية الرأي من قبل مجموعات الظلام والشمولية .كفى تدمير القضاء او ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات .كفى تدمير لبنان”.

كفى مؤامرات وتشويه للتاريخ من قبل القوى الظلاميةوالالغاء في اتهام السيد علي الامين بالتعامل مع اسرائيل .كفى الغاء لبنان التنوع والحرية .كفى تدمير حرية الرأي من قبل مجموعات الظلام والشمولية .كفى تدمير القضاء او ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات .كفى تدمير لبنان pic.twitter.com/Y6P2FLzZ8Z — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 23, 2020





