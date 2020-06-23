مصدر قضائي رفيع: الإدعاء على السيد الأمين غير قانوني.. القاضية غادة عون تخطت كل صلاحياتها

تخطت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي ترأسها القاضية غادة عون، كل صلاحياتها ‏المعطاة لها في القانون وفي اصول المحاكمات الجزائية وذهبت بعيدا في تلك الصلاحيات التي ‏وضعتها في إطار التوظيف السياسي، سواء إدعت شخصياً او كلفت أحد المحامين بعلمها طبعا، ‏لتتولى الادعاء على مشتبه بهم بالتواصل مع العدو الاسرائيلي مصادرة بذلك صلاحيات النيابة ‏العامة العسكرية‎.‎

وبغض النظر عن شكل الادعاء على السيد علي الامين من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل ‏لبنان بتهمة لقائه مسؤولين اسرائيليين في البحرين، تؤكد مصادر قضائية رفيعة ل” مستقبل ‏ويب” عدم صحة هذا الاجراء لجهة الصلاحية التي تنحصر حكما في الملاحقة امام النيابة العامة ‏العسكرية موضحة، “ان الجرائم التي تتصل بالعدو الاسرائيلي تنحصر ملاحقتها امام القضاء ‏العسكري‎”. ‎









ولم تؤكد المصادر ما اذا كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وهو رئيس النيابات ‏العامة كافة، بصدد التحرك في هذا الموضوع انما جزمت بان الادعاء غير قانوني، وبالتالي ‏يجب تصويبه بمعزل عن التهم المنسوبة‎.‎

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