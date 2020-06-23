أصول مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تتراجع!!

بلغ إجمالي الميزانية الموقتة لمصرف لبنان 150.7 مليار دولار في 15 حزيران 2020، من دون تغيير يُذكر عما كان عليه نهاية أيار الماضي. الا أنه سجل زيادة بنحو 6.6% مقارنة مع ما كان عليه نهاية العام 2019 ( 141.4 مليار دولار).

الى ذلك، وصلت الأصول بالعملة الأجنبية إلى 33.1 مليار دولار خلال منتصف حزيران الجاري، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 1.2% من 33.5 مليار دولار مقارنة مع أواخر ايار وانخفاضاً بنسبة 11.2% أي من 37.3 مليار دولار في نهاية العام 2019.









وسجّلت أصول مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، باستثناء سندات اليوروبوندز 28.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 414 مليوناً. الى ذلك، انخفضت أصول البنك المركزي بمقدار 613.3 مليون دولار في كانون الثاني 2020، و 684.6 مليون دولار في شباط، و 67 مليون دولار في آذار و 812 مليون دولار في نيسان، و 907 ملايين دولار في ايار، ما أدى إلى انخفاض تراكمي قدره 3.5 مليارات دولار. يعود تراجع اجمالي احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية الى تمويل الواردات من المشتقات النفطية والقمح والأدوية، وكل ذلك قبل تدخل مصرف لبنان في سوق الصيرفة عبر ضخّ حوالى 4 ملايين دولار يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطيات المركزي للذهب 15.8 مليار دولار حتى منتصف حزيران الجاري، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 0.5% عن نهاية ايار الماضي وزيادة بنسبة 13.6% من 13.9 مليار دولار في نهاية العام 2019. هذا وبلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية لدى مصرف لبنان 38.6 مليار دولار من دون تغيير يُذكر مقارنة مع ما كان عليه في أيار المنصرم. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت قروض القطاع المالي المحلي بنسبة 1.6% الى 14.7 مليار دولار. هذا وبلغت ودائع القطاع المالي ما يناهز 111.6 مليار دولار، ما يشكل انخفاضاً بـ 456 مليون دولار من نهاية 2019.