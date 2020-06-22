“ستاربكس” تخطط لغلق 400 فرع.. حوَّلت مقاهيها إلى “بيك- أب” بديلة، وهكذا ستكون طريقة الشراء الجديدة

لجأت سلسلة مقاهي “ستاربكس” إلى تحويل عدد كبير من فروعها إلى مقاهي “بيك-أب”، تسمح للزبائن بطلب مشروبهم عبر تطبيق على الهاتف، دون الاحتكاك بمقدّمي الخدمة إلا من خلال التقاط المشروب فقط، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

كذلك، وعلى مدار الـ18 شهراً القادمة، تُخطط الشركة لإغلاق 400 فرع من فروع المقاهي وافتتاح 300 فرع جديد، على أن يكون العدد الأكبر من المقاهي الجديدة من نوعية مقاهي الـ”بيك-أب”، وفق تقرير نشره موقع The Business Insider الأمريكي.









مقاهٍ جديدة: كانت مقاهي ستاربكس أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقهى “بيك-أب”، وأطلقت عليه اسم “ستاربكس بيك-أب”، يُتيح لروّاده طلب المشروبات عن طريق تطبيق ستاربكس، ولا توجد مقاعد للجلوس في هذا المقهى. ومن خلال هذه النسخة الأولية يمكننا إلقاء نظرة عن كثب على ما ستبدو عليه الفروع الجديدة.

مقاهي “بيك-أب” التابعة لستاربكس الجديدة/ موقع The Business Insider الأمريكي

من جانبها، قالت كاتي يونغ، نائب رئيس قسم الأسواق الحضرية في سلسلة ستاربكس، في بيان صحفي حول إطلاق النسخة الجديدة من المقاهي: “أخبرَنا عملاؤنا المتنقلون أن الارتباط والراحة مهمان لهم”.

مواصفات المقهى الجديد: التقرير قال إن مساحة المقهى الجديد لا تشبه على الإطلاق المساحة المعتادة في فروع ستاربكس التقليدية، بل كانت المساحة تعادل مساحة غرفة نوم كبيرة، مع عدم وجود أي مقاعد داخل المقهى.

تطبيق مقاهي “بيك-أب” التابعة لستاربكس الجديدة/ موقع The Business Insider الأمريكي

لكن التصميم الأنيق والمستقبلي بدا مبهراً، حيث وُضعت اللوحات الخشبية المقوسة والنباتات الحية من أجل جعل البيئة مريحة، وحتى إذا كان رواد المطعم لن يمكثوا لوقت طويل.

وعند مدخل المقهى، عُلقت شاشة تُظهر حالة طلب العميل، وبجوار هذه الشاشة هناك تعليمات حول كيفية استخدام التطبيق لطلب القهوة والتقاطها من المقهى.

مقاهي “بيك-أب” التابعة لستاربكس الجديدة/ موقع The Business Insider الأمريكي

إضافة الصورة: بحسب ما أوضحه أحد موظفي المطعم يمكن للعميل إضافة صورته بجانب اسمه المعروض على شاشة تحديث حالة الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، المقهى الجديد يكون شبه خالٍ إلا من المحتويات الأساسية، من دون أي شيء من المقتنيات والتذكارات التي تحمل اسم ستاربكس، والتي يُعتاد وجودها في المقاهي التقليدية.

حتى إن قطعة الأثاث الوحيدة الموجودة في المقهى هي منضدة تحتوي على الإضافات من السكر والتوابل، وكانت هي الأخرى ذات تصميم بسيط.

مقاهي “بيك-أب” التابعة لستاربكس الجديدة/ موقع The Business Insider الأمريكي

المفاجأة أن الفرع يستقبل طلبات داخله، وهو ما سيُمثل هديةً لمحبي القهوة الذين يواجهون مشكلة مع التطبيق.

وعندما يصبح المشروب جاهزا تُحدَّث حالة الطلب إلى READY (جاهز)، على شاشات تعقب الطلب، ويخرج على رفٍّ متدرّج ذي لون أخضر.