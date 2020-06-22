كيت ميدلتون تخطف الأنظار برقيّها بفستان ساحر من تصميم إيلي صعب

بين الكلاسيكية والعملية، تألّقت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني وليم، بكثير من الإطلالات الأيقونية طوال عام 2019، خصوصاً خلال رحلاتها الملكية ومناسباتها الرسمية التي سحرت بها كل محبيها، ما زاد من مكانتها رمزاً للأناقة ذات الذوق الفريد من نوعه.

وإلى جانب أبرز وأجمل إطلالة لدوقة كامبريدج بمناسبة يوم زفافها، خطفت كايت الأنظار بإطلالة كلاسيكية ملكية جذابة من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب في حفل افتتاح بطولة “رويال أسكوت” للفروسية عام 2019.









وقد اختارت الدوقة خلال هذه المناسبة فستاناً باللون الأزرق الفاتح، المصنوع من القماش الشفاف وتطريزات الدانتيل الناعمة، وهو واحد من التصاميم التي قدّمها المصمم المبدع في مجموعته لأزياء موسم ربيع 2019، وفق ما أفاد موقع “nowtolove“.

دوقة كمبريدج نسّقت مع إطلالتها كلاتش من مجموعة ايلي صعب سعره $750، حذاء باللون الفضيّ من ماركة Gianvito Rossi سعره $745، وأقراط من تصميم Kiki McDonough ثمنها £2,916.

اطلالة دوقة كمبريدج بفستان أزرق من توقيع إيلي صعب.

دوقة كمبريدج وزوجها الأمير وليم.

وكانت هذه هي المرّة الأولى التي تتألق فيها الدوقة بتصميم يحمل توقيعأً عربياً، فبدا الفستان الذي يبرز نعومتها وأناقتها وكأنّه صمّم خصيصاً لها. ومع ذلك، أضافت كايت إلى إطلالتها قبعة مميزة باللون الأزرق تطابق لون الفستان ونسقت معها حقيبة وحذاء باللون الفضي اللامع.

وكانت إطلالة كايت الأنيقة والراقية، بمثابة النقلة النوعية في إطلالاتها خصوصاً في هذه المناسبة التي سبق أن حضرتها مرتين في العامين 2016 و2017 منذ زواجها من الأمير وليم عام 2011. وفي هاتين السنتين أطلت الدوقة بفستانين متشابهين من الدانتيل الأبيض الأوّل من مجموعة “دولتشي أند غابانا” Dolce & Gabbana والثاني من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen.