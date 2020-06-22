وفاة ابن الفنان المصري أوس أوس بعد ولادته بأشهر.. تضارب في الروايات حول سبب الموت

توفي ابن الفنان المصري محمد أسامة والملقب بـ”أوس أوس”، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، وسط تضارب في الروايات حول سبب وفاته، فيما أعرب فنانون مصريون عن تعازيهم لوالد الرضيع.

وسائل إعلام مصرية من بينها موقع “المصري اليوم” قال إن الرضيع “علي” توفي جراء سقوطه في المنزل، لكن الفنانة المصرية سارة درزاوي صديقة الفنان أوس أوس، قالت في حسابها على موقع إنستغرام بأن وفاة الطفل طبيعية.









كان الفنان أوس أوس قد احتفل بولادة طفله “علي” في فبراير/شباط الماضي، ونشر صورةً للاحتفال بقدوم طفله الثاني في المستشفى، معلناً أنه سمّاه “علي”.

وبعد إعلان الوفاة، عزّى فنانون مصريون أوس أوس، وكتب الفنان محمد إمام: “قلبي معاك يا حبيبي.. حزن ما بعده حزن.. ربنا يصبرك إنت ومراتك.. البقاء لله علي_محمد_اسامة، “فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”.

قلبي معاك يا حبيبي .. حزن مابعده حزن ..

ربنا يصبرك انت و مراتك ..

البقاء لله #علي_محمد_اسامة

"فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" pic.twitter.com/51cIkyEahW — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) June 22, 2020

كذلك توجه نجوم في “مسرح مصر” لتعزية أوس أوس، على رأسهم الفنان أشرف عبدالباقي، والدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد فهمي، والفنان سليمان عيد، وقال موقع “ليالينا” إنهم شاركوا في تشييع جنازة الرضيع ودفنه في مقابر الأسرة في صلاح سالم.

ولدى أوس أوس طفل أكبر من “علي” يدعى “عمر” وهو من مواليد عام 2017، وعادة ما ينشر صوره ويخفي ملامحه، إلا أنه كشف عن وجهه بوضوح منذ أسبوع أثناء احتفاله بعيد ميلاده الثالث.

يُشار إلى أن أوس أوس شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “2× الصندوق”، بمشاركة حمدي المرغني، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وحجاج عبدالعظيم، وانتصار، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.