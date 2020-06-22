مصيره بات مجهولا.. جندي سوري يرسل فيديوهات غرامية لابنة بشار الأسد

نشر جندي في الجيش النظامي السوري مقاطع فيديو يعبر فيها عن مشاعر حب تجاه زين الشام، ابنة الرئيس بشار الأسد، لكن يبدو أن النهاية ستكون مأساوية.

فرغم محاولات المقربين من الجندي يزن السلطاني ثنيه عن نشر مثل هذه الفيديوهات وتحذيره من العواقب، إلا أنه أصر على التعبير عن حبه لابنة الأسد.









وبعد سلسلة فيديوهات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي اختفى يزن ولم يعرف مكانه، فيما قال شقيقه إن السلطات السورية اعتقلته.

وفي أحد المقاطع المصورة يظهر السلطاني موجها رسالة لزين الشام (16) “أنا أحبك كثيرا يا زين الشام وأعشقك، أنا لك وأنت لي”.

عسكري في ميليشيا النظام يعلن رغبته بالزواج من"زين الشام"ابنة بشار الأسد،وهي المرة الأولى التي يقوم شخص في سوريا بهذا الفعل في العلن

مؤيدو النظام يدعمون "يزن السلطاني" صاحب الفيديو على هاشتاغ #كلنا_مع_يزن يجب على الأسد النظر في هذه العلاقة وجديتها،خاصة أنها صادرة عن من يدافع عنه. pic.twitter.com/oJKbu6Opnh — فؤاد حلّاق (@Fouadhallak89) June 19, 2020

وفي فيديو آخر يظهر فيه بالبدلة العسكرية أيضا، يقول “سأفعل أي شيء ولن أتخلى عنك لا من قريب ولا بعيد”.

هاد لقيتو بموبايلو مبارح💔كان بدو يبعتو لزين بس ما لحق💔طالعو يزنبدنا يزن والخضر يزن بريء Posted by Yazan Soltani on Saturday, June 20, 2020

وكان يزن قد قال إنه تلقى رسائل تهديد كثيرة، لكنه مصر على على هدفه وهو الزواج من ابنة بشار.

ونشرت تدوينة على حساب يزن السلطاني ادعى ناشرها أنه شقيق يزن، حيث أفاد بأنه تلقى مكالمة من جهة تدعي أنها زين الشام، وطلبت منه الفيديوهات التي نشرها، “ومع الأسف أخذوا يزن منذ الصباح ولا نعلم مكانه”.

لكن يزن كتب على تويتر: “حسابي الفيسبوك سيطروا عليه المخابرات، بحب أطمنك يا زين وطمن الشعب إني بخير ومتخفي”.

ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان يزن ومصيره فيما يقول نشطاء إنه تم اعتقاله من قبل السلطات.