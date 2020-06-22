ترامب سيقاضي ابنة أخيه عن مذكرات للعائلة

قد ينظر إلى كتاب ماري ليا ترامب الذي يقترب صدوره على أنه “خيانة” ولكن أثره قوي لأنه يأتي من داخل العائلة “الشحم واللحم”.

ويعلق ديفيد سميث مراسل صحيفة “أوبزيرفر” في واشنطن أن دونالد ترامب الذي صعق العالم بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 أظهرت عائلته الفرحة في قاعة الحفلات بفندق نيويورك. ولكن واحدة من أقارب الرئيس لم تحتفل، وكتبت ماري ليا ابنة أخ ترامب تغريدة: “هذه أسوأ ليلة في حياتي”، وتساءلت: “ماذا حدث لهذا البلد؟ وأخشى أن تكون التجربة الأمريكية قد فشلت”.









ويعلق سميث أن ماري ليا عانت من ليال كابوسية عدة منذ دخول عمها ترامب إلى البيت الأبيض.

وتعمل ماري ليا كمحللة نفسية سريرية في لونغ أيلاند وستنشر كتابا غير اعتذاري عن عمها “أكثر من اللازم ولا يكفي أبدا: كيف أنجبت عائلتي أخطر رجل في العالم”. وقال سميث إن عددا من الكتب كتبها موظفون سابقون في إدارة ترامب وآخرها كتاب مستشاره القومي السابق جون بولتون إلا أن كتاب ماري سيكون جارحا ولاسعا لأنه يأتي من واحدة في العائلة.

ويقول مايكل دانطونيو مؤلف كتاب عن ترامب: “أعتقد أنه متضايق ولن يعاملها بلطف”. فحياة ترامب ظلت شأنا عائليا ولا أحد يعرف أين تنتهي العائلة وتبدأ التجارة. فصور والديه معلقة فوق مكتبه البيضاوي، كما أن وفاة شقيقه الأكبر تركت ظلا على حياته، ويعمل أبناؤه في شركته أو حملته الرئاسية للبيت الأبيض. وماري، 55 عاما، هي ابنة فرد ترامب جونيور، وهو الأخ الأكبر لترامب الذي مات عام 1981 في سن الـ 42 عاما نتيجة سكتة قلبية وإدمان على الكحول. وتحمل شهادة جامعية وماجستير باللغة الإنكليزية ودكتوراه في علم النفس السريري من جامعة أدلفي بنيويورك.

ويقول دانطونيو: “هذا يجعلها شخصا يخشاه ترامب في كل مستوى. فهي تفكر بنفسها وتحلل عندما يتعلق الأمر بالبشر ويمكنها التعبير عن نفسها وهي بهذا كابوس له”. وانضمت إلى تويتر عام 2012 وتدعم حركة “حياة السود مهمة” ومع التخطيط الأسرى وتتابع الديمقراطيين مثل ألكسندرا أوكاسيو- كورتيز والممثلين الليبراليين مثل ستيفن فراي.

وموقها الكاره لعمها ترامب سابق على دخوله المعترك السياسي. فعندما مات فرد ترامب الأب وزعت ثروته على أبنائه باستثناء والدها. واحتج أبناء فرد ترامب جونيور أن والدهم كان في الميراث قبل أن يتم تشخيص فرد ترامب الأب بمرض الخرف وقاموا بتقديم دعوى قضائية.

وقالت ماري لصحيفة “نيويورك ديلي نيوز” إن أعمامها وعماتها يجب أن يخجلوا من أنفسهم. وبعد تقديم الدعوى قام ترامب بتغيير ضمان صحي يغطي حفيد فرد ترامب الذي يعاني من شلل دماغي. وتمت تسوية الدعوى القضائية لاحقا وأعيد الضمان الصحي للولد.

ويخطط الرئيس لتقديم دعوى ضد ابنة أخيه بسبب مذكراتها التي ستصدر في 28 تموز/ يوليو.

وستكشف أنها كانت مصدر التحقيق الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” في مالية ترامب ونالت عليه جائزة بوليتزر. وبحسب المواد المنشورة عن المذكرات فهي ستكشف عن موقع دونالد ترامب في العائلة وعلاقة إيفانكا مع جدتها وكذا علاقة دونالد مع والده خاصة بعد إصابته بالزهايمر.

وظلت علاقة ترامب مع والده محلا للتخيلات، خاصة أن فرد ترامب الأب كان قاسيا واعتقد أن الفوز هو كل شيء. وكتب دونالد ترامب أن سبب مشاكله هو والده الذي ضغط عليه كثيرا. وكانت والدته ماري التي ولدت في إسكتلندا بعيدة ولها حضور نفسي. ونظر ترامب إلى نفسه كرئيس عائلة مثل رجل العصابة الذي يستخدم العائلة كوسيلة لتوسيع سلطته وفرضها، فابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنر مستشاران له في البيت الأبيض، أما ابناه دون جي وإريك فيديران منظمة ترامب.