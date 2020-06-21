رفع الاحتياطي لـ93 مليار دولار رغم كورونا.. أردوغان: تركيا اقتربت من دخول أكبر 10 اقتصادات عالمياً

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها السبت 20 يونيو/حزيران 2020، عبر “الفيديو كونفرانس”، في مراسم افتتاح “سد قارص” الواقع في منطقة شرق الأناضول، على أن بلاده أصبحت قريبة جداً من دخول مصافّ أكبر 10 اقتصادات في العالم.

كذلك قال أردوغان: “نحن اليوم قريبون أكثر من أي وقت مضى من وضع تركيا في مصافّ أكبر 10 اقتصادات في العالم”. وأكد أن المؤشرات على انتعاش اقتصاد تركيا “قوية للغاية”.









نمو اقتصادي: كما أوضح أردوغان: “حققنا نمواً اقتصادياً بمعدل 4.5% في الربع الأول من عام 2020 رغم بدء انتشار كورونا بالبلاد في مارس (آذار) 2020”.

إلى ذلك فقد تابع: “نجحنا مجدداً في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار”.

سدود تركيا: من جهة أخرى، كشف أردوغان أن عدد السدود في تركيا ارتفع إلى 585 منذ تولي حزبه العدالة والتنمية السلطة في البلاد، بعد أن كان العدد 276 سداً.

كما أشار إلى تضاعف عدد منشآت الري في عموم تركيا بفضل الاستثمارات المائية التي قامت الحكومة بتفعيلها في الأعوام الماضية.

وشدّد على أن المسافة الكبيرة التي قطعتها تركيا في مجالي الديمقراطية والاقتصاد تجلت نتائجها الملموسة بشكل واضح خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

كما أوضح أن البنية التحتية القوية التي تتمتع بها تركيا تشكل أهمية حيوية من أجل تحقيق أهدافها في النظام العالمي السياسي والاقتصادي الذي سيتشكل من جديد بعد الوباء.

أزمة كورونا: لكن الرئيس التركي قال إن بلاده خسرت بعض التقدم الذي أحرزته في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن التركيز على النظافة الشخصية واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي سيحمي الناس وسيساعد الاقتصاد على العودة صوب التعافي في النصف الثاني من العام.

أضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون: “الأعداد في الأيام القليلة الماضية تظهر أننا خسرنا موقعنا في المعركة ضد الجائحة.. لكننا نهدف لإلغاء الجائحة من أجندتنا من خلال الالتزام بقواعد النظافة واستخدام الكمامات والتباعد”.

وأشار أردوغان إلى أن مؤشرات التعافي الاقتصادي تظهر “قوة” منذ مايو/أيار، و”نتوقع دفعة قوية اعتباراً من النصف الثاني من العام”.

أعداد الإصابات: كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن مساء الجمعة، أن أعداد الإصابات الجديدة تواصل انخفاضها في عموم البلاد. وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر إن ولايتي إسطنبول وأنقرة سجّلتا أدنى معدل إصابات خلال الأسبوع الأخير.

كما أشار إلى أن عدد المتعافين فاق أعداد المصابين الجدد لليوم الثاني، مشدداً على مواصلة الالتزام بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

أرقام الفيروس: ووفق تحديث وزارة الصحة التركية، سجلت تركيا 1494 حالة شفاء اليوم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفاً و516. ووصل عدد الإصابات إلى 185 ألفاً و245، إثر تسجيل 1214 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وشهدت البلاد اليوم 23 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتبلغ الحصيلة 4905.

كما ارتفع العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى مليونين و863 ألفاً و632، بعد إجراء 41 ألفاً و316 اختباراً جديداً.

بحسب المعطيات بلغ عدد المصابين في العناية المركزة 769، وعدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي 310.