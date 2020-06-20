الحريري لوالده… لبنان في غيابك يتألم ولسان حال شعبه “رزق الله على إيامك”

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر” قائلاً: “لأبي وروح عمري وقدوتي في عيد الأب، لرفيق الحريري الذي يبقى ذكره ملازماً للخير والأعمار والتقدم والثقة والنجاح. #لبنان في غيابك يتألم وشعبه يعاني مرارة التخبط في العشوائيات السياسية ولسان حاله يقول رزق الله على إيامك”.
لأبي وروح عمري وقدوتي في عيد الأب ، لرفيق الحريري الذي يبقى ذكره ملازماً للخير والاعمار والتقدم والثقة والنجاح ؛ #لبنان في غيابك يتألم وشعبه يعاني مرارة التخبط في العشوائيات السياسية ولسان حاله يقول رزق الله على ايامك .
— Saad Hariri (@saadhariri) June 20, 2020