الحريري لوالده… لبنان في غيابك يتألم ولسان حال شعبه “رزق الله على إيامك”

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر” قائلاً: “لأبي وروح عمري وقدوتي في عيد الأب، لرفيق الحريري الذي يبقى ذكره ملازماً للخير والأعمار والتقدم والثقة والنجاح. #لبنان في غيابك يتألم وشعبه يعاني مرارة التخبط في العشوائيات السياسية ولسان حاله يقول رزق الله على إيامك”.