مناشدة بقاعية للسعودية لمنع انهيار مدارس المقاصد

ناشد المنسق العام “تيار المستقبل” في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين “الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وقيادة المملكة وكل ملوك ورؤساء الدول العربية والاسلامية وكل مرجعيات الطائفة السنية الروحية والدينية والسياسية، منع انهيار الصروح التربوية التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في البقاع وفي محافظات لبنانية أخرى”، معتبرا أن إغلاقها “يشكل طعنة في الصميم لعشرات آلاف التلاميذ”.

ودعا المعنيين الى “إطلاق صندوق التكافل الإجتماعي ولجنة أصدقاء مدارس المقاصد لدعم التعليم فيها قبل فوات الاوان”، معتبرا أنه “من المعيب جدا أن تغلق مدارس المقاصد أبوابها بعد 142 عاما من العطاء والتفوق، وهي التي خرجت الآلاف من المتفوقين في شتى المجالات والكفاءات العلمية المرموقة”، داعيا الى “إعلان حال طوارىء تربوية – اجتماعية لانقاذ تلامذة البقاع وباقي المناطق من التشرد والذل”.

وشدد ياسين على “ضرورة أن نتحمل جميعا مسؤولياتنا تجاه أهلنا وأبنائنا في لحظة تاريخية تحتاج الى وقفة الرجال الرجال والى إعلاء الشأن التربوي وتقديمه على أي اعتبارات أخرى، لأن التاريخ لا يرحم ومستقبل أبنائنا قبل كل الاعتبارات والحسابات”.