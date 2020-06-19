بعد طول انتظار.. شيخ الجبل يعلن الانتهاء من تصوير “الهيبة 4” والإعلان قريباً عن توقيت عرضه

أعلن الفنان السوري تيم حسن، الشهير بشخصية جبل شيخ الجبل، مساء الخميس 19 يونيو/حزيران 2020 عن الانتهاء من تصوير الجزء الرابع من سلسلة الهيبة، والذي ‏يحمل عنوان “الهيبة الرد”.‏

تيم حسن نشر صورة لجبل شيخ الجبل من أحداث مسلسل الهيبة الرد، على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وعلق على الصورة قائلاً: “مبارح ‏انتهينا من تصوير الهيبة الرد.. شكراً لكل أسرة العمل فنيين فنانين، وكل الشكر لجمهور الهيبة الكبير.. نهاركم سعيد”.‏









كما أعلن القائمون على المسلسل أنه سيتم تحديد توقيت عرضه في الأيام القليلة القادمة.

من جهته، أكد المنتج اللبناني صادق الصباح عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، كاشفاً أن موعد العرض سيكون خلال شهر رمضان 2021.

الصباح قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله انتهى فريق عمل مسلسل “الهيبة الرد”، من التصوير على أكمل وجه استعداداً لعرضه خلال شهر رمضان الكريم 2021 على عدة قنوات عربية”.

ووجه الصباح الشكر خلال تغريدته لفريق العمل وعلى رأسهم “النجم (الجبل) تيم حسن، والمخرج سامر البرقاوي شركاء الإنجاز منذ سنين…”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن تصوير المسلسل بدأ في شهر يناير/كانون الثاني الماضي في سوريا قبل أن ينتقل تصويره للأراضي اللبنانية.

كما كان من المقرر أن يعرض العمل في موسم رمضان الفائت، إلا أن أزمة تفشي جائحة كوفيد-19 أدت إلى توقف تصوير المسلسل، قبل أن يتم استئناف العمل به مؤخراً.