سلام لن يشارك في حوار بعبدا: لا جدوى ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار

أشارت مصادر الرئيس تمام سلام إلى أنه لن يشارك في لقاء بعبدا، وأوضحت أنه “لا يشارك في لقاء استعراضي لن يتخذ قرارات حقيقية، منها ما كان يجب ان يُتخذ مثل التشكيلات القضائية التي يعتبرها سلام من أبرز مقتضيات بناء الدولة والقضاء المستقل”.

وقالت المصادر أن سلام “يتساءل حول موضوع الحوار وعمّا إذا سيناقش “خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ أم عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟”، لافتة إلى أن سلام يقول إن “لا جدوى للقاء ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه “.