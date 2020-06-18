خاصية جديدة.. كيف تغرد بالصوت عبر تويتر؟

كشفت شركة تويتر عن ميزة التغريد بالصوت الجديدة التي أطلقتها، وتسمح للمستخدمين بنشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية بدلا من التغريد كتابة فقط، وفق ما نقل موقع “ريببليك وورد“.

وحتى الآن لا يتمتع جميع المغردين بالميزة، إذ منحت لعدد قليل منهم، على أن تصبح في القريب متاحة لجميعهم.









وللتغريد صوتيا، يجد المغرد رمز موجة جديد بجانب رمز الكاميرا عند إنشاء تغريدة. عند الضغط على رمز الموجة سيظهر زر تسجيل أحمر في أسفل الشاشة.

انقر فوق زر التسجيل الأحمر وابدأ في تسجيل الرسالة كما في الفيديو الذي نشره موقع تويتر.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice! Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

وستصل مدة كل تغريدة صوتية إلى 140 ثانية، وإذا تحدث المستخدم لفترة أطول، فيحول ما يسجله إلى سلسلة من التغريدات وستنشر كرسالة مترابطة.

وفقًا لصفحة المساعدة الرسمية على تويتر، لا يمكن إضافة التغريدات الصوتية إلا إلى التغريدات الأصلية، وهذا يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الرد أو إعادة التغريد باستخدام الصوت.

وقال تقرير الموقع إن الصورة الثابتة لصورة ملف تويتر الشخصي الخاصة بالمستخدم سيتم إرفاقها بالتغريدة الصوتية، ولن تتغير هذه الصورة الثابتة حتى لو قام المستخدم بتغيير صورة ملفه الشخصي لاحقا.

وسيكون لمستخدمي iOS حيز من التطبيق يمكنهم من خلاله الاستماع بسهولة إلى التغريدات الصوتية، في نفس وقت الذي يطلعون فيه على التغريدات المكتوبة.

ولم يحدد “تويتر” متى ستصبح هذه الميزة متاحة لجميع المغردين وعلى جميع أنواع أنظمة تشغيل الهواتف.