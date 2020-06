خاصية جديدة.. كيف تغرد بالصوت عبر تويتر؟

كشفت شركة تويتر عن ميزة التغريد بالصوت الجديدة التي أطلقتها، وتسمح للمستخدمين بنشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية بدلا من التغريد كتابة فقط، وفق ما نقل موقع “ريببليك وورد“.

وحتى الآن لا يتمتع جميع المغردين بالميزة، إذ منحت لعدد قليل منهم، على أن تصبح في القريب متاحة لجميعهم.

وللتغريد صوتيا، يجد المغرد رمز موجة جديد بجانب رمز الكاميرا عند إنشاء تغريدة. عند الضغط على رمز الموجة سيظهر زر تسجيل أحمر في أسفل الشاشة.

انقر فوق زر التسجيل الأحمر وابدأ في تسجيل الرسالة كما في الفيديو الذي نشره موقع تويتر.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020