عشرات الأفراد والكيانات في سوريا.. هذه لائحة المستهدفين بموجب قانون “قيصر”

أصدرت واشنطن مساء أمس، الحزمة الأولى من العقوبات في إطار قانون “قيصر”.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تمثّل “الخطوة الأولى التي تتخذها الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في نهاية عام 2019”. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: “إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لمصلحة النخب الموالية للنظام”، مؤكداً أن وزارته ستواصل استخدام أدواتها وصلاحياتها “لاستهداف نظام دمشق ومؤيديه في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري”.

وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، استهدفت وزارة الخارجية 15 شخصاً “يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحل السياسي للصراع السوري”، بحسب زعم الوزارة، في مقدمهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، اللذان وصفتهما الوزارة بـ”مهندسي معاناة الشعب السوري”.









وأتت لائحة المستهدفين في العقوبات، بحسب ما نقلتها صحيفة الأخبار، على الشكل الآتي:

الأفراد:

1- الرئيس السوري بشار الأسد

2- زوجة الرئيس أسماء الأسد

3- ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري

4- غسان علي بلال، مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة وقائد الفوج 555 مظلي

5- سامر الدانا (قائد لواء في الفرقة الرابعة)

6- بشرى الأسد (شقيقة الرئيس السوري)

7- منال الأسد (منال جدعان، وهي زوجة ماهر الأسد)

8- محمد حمشو (رجل أعمال وعضو في مجلس الشعب ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري ــــ الصيني)

9- أحمد صابر حمشو (رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية)

10- عمرو حمشو (رجل أعمال)

11- علي حمشو (رجل أعمال)

12- رانيا الدباس (سيدة أعمال)

13- سمية صابر حمشو (سيدة أعمال تعمل في سوريا وقطر)

14- عادل العلبي، تسلّم منصب محافظ دمشق منذ 2018، وأصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة “دمشق الشام القابضة”.

15- نذير أحمد محمد جمال الدين (محمد نذير أحمد محمد جمال الدين، رجل أعمال)

16- نادر قلعي (رجل أعمال سوري)

17- محمد خالد بسام زبيدي، رجل أعمال وعضو مجلس اتحاد غرف السياحة السورية منذ 2019

الكيانات:

18- الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري

19- “لواء فاطميون” الأفغاني

20- “كاستل هولدينغ” (النمسا، فيينا)

21- “آرت هاوس” (النمسا، فيينا)

22- شركة “الأجنحة المساهمة المغفلة” الخاصة (دمشق)

23- شركة “بنيان دمشق المساهمة المغفلة” الخاصة (المزّة، دمشق)

24- شركة “دمشق الشام للإدارة” (دمشق)

25- شركة “دمشق الشام القابضة” (دمشق)

26- فندق “إيبلا” (دمشق)

27- شركة “القمّة للتطو?ر والمشار?ع المحدودة المسؤول?ة” (ريف دمشق)

28- مدينة “غراند تاون” السياحية (طريق المطار، دمشق)

29- “قلعي للصناعات” (الكسوة)

30- شركة “ميرزا” (دمشق)

31- “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” (دمشق)

32- شركة “روافد دمشق المساهمة المغفلة” الخاصة (دمشق)

33- شركة “تميّز المحدودة المسؤولية” (دمشق)

34- “تيليفوكس كونسلتنتس” (كندا)

35- “تيليفوكوس ش.م.ل” (بيروت)

36- شركة “التيميت للتجارة المحدودة المسؤولية” (ريف دمشق)

37- شركة “كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل” (دمشق – بيروت)

38- شركة “زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية” (طريق المطار، دمشق)

39- شركة “العمار” (ريف دمشق)