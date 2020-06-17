بعد نضال “منذ زمن اعتقال الحكيم”.. #شانتال_سركيس تتقدّم باستقالتها!

غرّدت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس عبر “تويتر”، قائلة: “تقدمت اليوم باستقالتي من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. واغتنم هذه المناسبة لشكر كل الرفيقات والرفاق الذين عملنا معاً طوال الفترة الماضية، من خلال نضالنا في زمن اعتقال الحكيم وما تلاه حتى اليوم”.

وافادت “النهار” أنّ “سركيس استقالت من منصبها في الحزب وليس منه، وأنّها قرّرت الاستقالة بهدف إنشاء شركة استشارية لها بعدما عملت طوال سنوات على ملفات وزراء “القوات” وأنجزت في ملف الانتخابات النيابية. وعليه، بما أنّ موعد الانتخابات بعد سنتين ولا حقائب وزارية على المدى القريب لـ”القوات” في الحكومة، استقالت “لأنّها لا تريد متابعة العمل الإداري فقط في الحزب”، وفق المعلومات.









المركزية