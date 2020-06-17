وفد من ”الاشتراكي” في بيت الوسط… والحريري يهاجم ”المنتدى” التابع لشقيقه: لم يقصّر في أعمال الشغب

استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط”، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد نيابي وحزبي ضم رئيس “اللقاء الديموقراطي النائب” تيمور جنبلاط والنواب نعمة طعمة، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو، اكرم شهيب، وائل أبو فاعور، مروان حمادة وفيصل الصايغ والوزير السابق غازي العريضي والسيدين ظافر ناصر و حسام حرب، في حضور النائبين رلى الطبش وسامي فتفت والوزير السابق غطاس خوري.

ويتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب و”تيار المستقبل”.









وسأل الحريري بعد اللقاء: “هل نحن من قمنا بإنشاء قانون قيصر؟، مضيفاً وعلى الدولة اللبنانية البحث في كيفية التعامل مع تداعياته لأن القانون ليس لبنانياً ويطبق على أي دولة تتعامل مع سوريا ويمكن غضّ النظر عن قانون قيصر ولكن ذلك يرتّب تداعيات على لبنان.

وأضاف:”لسنا ضد مبدأ الحوار لكن يجب ان يحقق هذا الحوار نتائج ملموسة والحوارات الاخيرة لم تحقق النتائج المرجوة”.

وهاجم الحريري”المنتدى” التابع لشقيقه بهاء مشيراً إلى أنه لم يقصّر في اعمال الشغب في طرابلس لاهو ولا سرايا المقاومة.

بدوره قال جنبلاط: “هذه الزيارة هي من اجل التضامن مع بيروت وطرابلس، وللتأكيد على أهمية الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعاني منها حاليا”، مشيراً الى ان “الطريق طويل مع الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري والمخلصين في لبنان من اجل تجاوز العقوبات، ولن نفقد الامل بنهاية المطاف”.