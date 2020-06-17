من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الوطن العربي.. ما الذي يميز “إسطنبول الظالمة” عن غيره وما هي قصته؟

إذا كنت من محبي الدراما التركية فلا بد أن تبدأ في مشاهدة مسلسل إسطنبول الظالمة Zalim Istanbul، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المتابعين، جعله يتصدر طويلاً المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.

Zalim Istanbul

قبل البدء في الحديث عن قصة المسلسل عليك أن تعلم أنّ هذا المقال قد يحتوي على حرق لبعض الأحداث، في حين أنَّ هناك بعض المواقع العربية التي تقدم لك خدمة مشاهدة مسلسل إسطنبول الظالمة مترجماً.









بماذا يتميز مسلسل إسطنبول الظالمة عن غيره؟

أكثر ما يلفت النظر في المسلسل هو قصته المختلفة والمميزة عن بقية المسلسلات الدرامية التركية، فهو من النمط الدرامي والنفسي المعقد أكثر من أن يكون رومانسياً، رغم أنه يحتوي على الكثير من اللحظات الرومانسية والمؤثرة.

والأهم من ذلك كله أنك ما إن تبدأ في مشاهدته حتى تصدم بالأحداث التي لن تتوقعها أبداً، خاصة مع تبدل الحالة النفسية لكل ممثل، فتارة تراه يأخذ دور الظالم وتارة أخرى دور المظلوم، وهو ما جعل المسلسل بعيداً بشكل كامل عن الملل الذي قد نشعر به أثناء مشاهدة مسلسلات أخرى.

قصة مسلسل إسطنبول الظالمة Zalim Istanbul

يروي المسلسل قصة عائلتين، مختلفة إحداهما تماماً عن اﻷخرى، الأولى عائلة “سحر” الفقيرة، التي لديها ثلاثة أولاد، بنتان وصبي، كانوا يعيشون في مدينة أنطاليا، تجبرهم الظروف على الانتقال إلى إسطنبول والعيش عند عائلة رجل الأعمال الثري الآغا كاراتشاي، والذي يعيش في قصره الكبير رفقة زوجته الجميلة سينيز وابنه الطائش جينك وابنته المهملة داملا، إضافة لابن أخيه المقعد نديم.

رغم ثروته الكبيرة فإن الآغا كاراتشاي دائماً ما تراه مهموماً بسبب ابن أخيه المقعد الذي يعيش معه بعد أن قُتل أبوه، “أي شقيق كاراتشاي” لذلك فإن هم الآغا الوحيد هو أن يزوج نديم لفتاة تهتم به وترعاه.

وعلى عكس اهتمام الآغا بابن أخيه تريد زوجته سينيز إبعاد نديم عن العائلة، فدائماً ما تستمر في خلق المشاكل له.

مع مرور الحلقات سنكتشف أنّ سبب كره سينيز لنديم ليس لأنه ابن أخي الآغا فقط وتريد التخلص منه، بل لأن نديم كان الشاهد الوحيد على إقامتها علاقةً سريةً مع والده، أي مع أخي زوجها، لذلك تتعمد دائماً إعطاءه المخدرات بطريقة سرية دون أن يشعر.

حزن الآغا على نديم

كل هذه الأحداث تدور من خلف ظهر الآغا، الذي يبدأ باليأس من محاولة علاج نديم، حتى تصبح الأمور أكثر تعقيداً عندما يعلم أنه يعاني من مشاكل في القلب، ولأنه يعرف تمام المعرفة أنه إذا مات فإن زوجته وأبناءه لن يهتموا بنديم، وسيتركونه بمفرده، وهو السبب الأساسي الذي دفع الآغا للبحث عن فتاة له تتزوجه.

مع مشاهدتك لجميع الحلقات سترى أنّ مسلسل “إسطنبول الظالمة” Zalim Istanbul الدرامي العائلي ينسج توليفةً أكثر من رائعة، بين رومانسية القصة وأداء الممثلين والموسيقى التصويرية الممتعة خلال الأحداث المشوقة التي ستعيشها خلال مشاهدته.

أبطال مسلسل إسطنبول الظالمة

ويتميز المسلسل بأنه جمع أكثر الممثلين الأتراك وسامة، وهم مينا توغاي بدور إزينيز ابنة الأغا، وسيماي بارلاس بدور داملا الابنة الثانية للأغا، وأوزان دولوناي الذي أدى دور ابن الآغا جينك، ودينيز أوغور التي أدت دور سحر.

بالإضافة إلى هذا كله الممثل القدير فكرت كوشكان، الذي كان أداؤه دور الآغا كاراتشاي هوليوودياً يستحق الأوسكار عليه، فقد أتقن دور الأب القوي والطيب في آن معاً، وربما أداؤه هو أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في نجاح المسلسل.

المسلسل مكون من جزئين، وحصل على تقييم 5.8 على موقع IMDb.

عربي بوست