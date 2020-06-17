شروط السماح للأراكيل في المطاعم والمقاهي

أعلنت وزارة السياحة في تعميم صادر عنها، أنه “وبالتنسيق مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ومع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، اتخذ وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية قرارا بإعادة السماح بتقديم خدمة الأراكيل في المطاعم والمقاهي والمسابح والمؤسسات السياحية كافة، ضمن الأماكن الخارجية المسموحة فيها (Outdoor).

علما أن الوزارة تحذر من المخاطر الصحية التي تنطوي عليها والمضار التي تلحقها بالجهاز التنفسي مما ينعكس سلبا على صحة المدخنين والمخالطين لهم وارتفاع كلفة الفاتورة الصحية، وتؤكد على ضرورة التقيد بقانون الحد من التدخين رقم 174/2011، مع الإلتزام بالإجراءات والمعايير التالية:









1- إلتزام كافة موظفي تقديم خدمة الأراكيل بالشروط العامة للصحة والسلامة من خلال إرتداء الزي الخاص والكمامات والقفازات مع الحرص التام على النظافة الشخصية.

2- الفحص الدوري للحرارة لكل موظفي تقديم خدمة الأراكيل

3- إستخدام ماكينة التعقيم بالبخار لكافة أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج والتعقيم الشامل للأركيلة قبل وبعد كل إستخدام من الزبون وذلك من خلال تنظيف كامل أجزاء الأركيلة من الداخل والخارج بالماء والصابون وتطهيرها بالمواد المعقمة المعتمدة من جهات رسمية

4- تبديل الماء المعبأ داخل زجاجة الأركيلة قبل وبعد كل عملية إستخدام

5- تقديم النبريش الصحي ذو الإستخدام لمرة واحدة على أن يكون مغلفا” من المنشأ مع الحرص على فتح التغليف أمام الزبون وعند الإستخدام

6- لا يمكن إستخدام الأركيلة الا مرة واحدة في اليوم بعد تنظيفها وتعقيمها بشكل كامل

7- عدم السماح بتقديم الأركيلة لمن هم دون 18 عشرة سنة

8- التباعد المناسب بين الطاولات حسب التعاميم الصادرة سابقا”.