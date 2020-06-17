في تطور دراماتيكي.. كندا تُدرج لبنان على لائحة العقوبات!

أضافت كندا لبنان على لائحة البلدان التي تفرض عليها عقوبات.

وقد أعلن الموقع الرسمي للشؤون الدولية الكندية، أنّ لبنان أضيف الى لائحة العقوبات بالإضافة الى البلدان التالية: جمهورية افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديموقراطية، إيران، العراق، ليبيا، مالي، ميانمار، نيكاراغوا، كوريا الشمالية، روسيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا (في ما يتعلق بانتهاكات روسيا المستمرة لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية) فنزويلا، اليمن وزيمبابوي.









وتقول كندا إنها “تطبق آليات لمنع إخفاء وتحويل أموال أو أصول تستخدم لتمويل الإرهاب وإن هذا الأمر يسمح بتطبيق اجراءات محددة على الكيانات الإرهابية المدرجة”