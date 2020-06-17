أغنيات إليسا تتصدّر “ديزر”

تصدّرت الفنانة اللبنانية #إليسا قائمة أفضل 100 أغنية في تطبيق “ديزر” في لبنان، حيث جاءت ثماني أغنيات من أعمالها ضمن تلك القائمة التي أعلن عنها التطبيق.

واحتلت أغنية “قهوة الماضي” التي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية المركز الأول، في حين جاءت “هنغني كمان وكمان” ثالثة، و”سهرنا يا ليل” في المركز 31.









وشملت قائمة أغنيات إليسا كذلك “نفسي أقوله” في المركز 46، “عكس اللي شايفينها” في المركز 60، “كرهني” في المركز 62، “حالة حب” في المركز 79، و”حب كل حياتي” في المركز 87.

يُذكر أن إليسا أعلنت عن قرب طرح ألبومها الغنائي الجديد في غضون شهر على الأكثر، وهو من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وعنوانه أغنية بيوغرافي تسرد قصة حياة إليسا.