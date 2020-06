“نبذ والده المريض وحرم أهله من الميراث”.. ابنة شقيق ترامب تستعد لإصدار كتاب يكشف أسراره

تستعد ماري إل ترامب، وهي ابنة شقيق دونالد ترامب، لطبع كتاب جديد حول حياة عمها، الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيكشف عن تفاصيل عديدة من حياة الرئيس الأمريكي الحالي الشخصية، والتي لا تخلو من العديد من الأسرار والمفاجآت، فيما أكدت تقارير صحفية أمريكية أن ساكن البيت الأبيض يضغط من أجل منع صدوره.

وفق تقرير لصحيفة Business Insider الأمريكية، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، فإن ماري، البالغة من العمر 55 عاماً وابنة شقيق ترامب، الراحل فريد ترامب جونيور، تتهم عمها بنبذ والسخرية من جدها (والد ترامب)، فريد ترامب، عندما بدأ الاستسلام لمرض الزهايمر في آخر 6 سنوات من عمره.









ماري، حدَّدت 28 يوليو/تموز تاريخاً من أجل نشر كتابها الذي يكشف عن تفاصيل كثيرة، ويحمل عنوان Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (أكثر من اللازم ولا يكفي قط: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم).

طبيبة نفسية: بحسب الوصف المنشور للكتاب على الإنترنت، أمس الإثنين 15 يونيو/حزيران، عن طريق دار نشر سايمون آند شوستر، يعد هذا الكتاب تصويراً موثوقاً و”كاشفاً” لدونالد ترامب والعائلة السامة التي صنعته.

نظراً إلى أنها طبيبة نفسية سريرية، لدى ماري ترامب “التعليم، والبصيرة، والألفة الحميمة الضرورية للكشف عن السبب الذي يجعل الرئيس، وبقية عائلتها، يتصرفون بهذه الطريقة”، وذلك حسبما ورد في وصف الكتاب.

من بين الأحداث الدرامية التي تذكرها ماري في الكتاب، كيف “نبذ وسخر” الرئيس ترامب من أبيه “عندما صار مستسلماً للزهايمر”، الذي شُخصت إصابته به في عام 1993، وفقاً لما ذكرته دار نشر سايمون آند شوستر.

ظلت ماري ترامب، التي تعمل أخصائية أمور حياتية، بعيدة عن الأضواء بدرجة كبيرة.

معركة ميراث: لكنها خاضت معركة قضائية طويلة ضد عمها عندما توفي جدها في 1999، ما جعل ميراثها هي وأخيها الأصغر أقل بكثير من بقية الأحفاد.

نقضت ماري وأخوها، فريد ترامب الثالث، في الوصية، ما دفع عمها الرئيس لإخراجها هي وأخيها من خطة التأمين الطبي المجانية، التي قدمها لهم جدهم عندما كان حياً.

شكّل هذا صعوبة خاصة بالنسبة لفريدي الثالث، الذي كان لديه ابن يعاني من شلل دماغي وتطلبت حالته رعاية مكثفة.

وجهت ماري انتقادات عنيفة إلى دونالد ترامب واثنين من أشقاء أبيها، في مقابلة أجرتها معها صحيفة New York Daily News في عام 2000، وقالت فيها إن عمتها وأعمامها “يجب أن يخجلوا من أنفسهم”، في إشارة إلى دونالد ترامب وروبرت ترامب وماريان ترامب.

جرت تسوية مشكلة الميراث لاحقاً، ولم يُكشف عن تفاصيل الاتفاق.

كاشفة أسرار الرئيس: أبلغت مصادر موقع The Daily Beast في وقت سابق أن ماري ترامب سوف تكشف عن هويتها في الكتاب، بوصفها المصدر الرئيسي للكشف الذي أعلنته صحيفة The New York Times في 2018، المتعلق بالأمور المالية الخاصة بالرئيس، وتقول إنها قدمت وثائق ضريبية موثوقة لمساعدة الصحيفة في تحقيقها. ورفضت الصحيفة التعليق على هذا الادعاء.

يأتي كتاب ماري ترامب في وقت يستعد فيه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون لنشر كتابه في الأسبوع القادم.

وقد أجل البيت الأبيض من قبل نشر الكتاب، وقال بولتون إن الرئيس كان “مصمماً على منع نشر” الكتاب.