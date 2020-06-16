رامي جمال يكشف عن تعاون جديد مع إليسا: “صديقتي الجدعة”!

أعلن المطرب والملحن رامي جمال، عن تعاونه مع المطربة إليسا في لحن أغنية ضمن ألبومها الجديد الذي أعلنت عن استعدادها لطرحه قريبًا.

ونشر رامي صورة تجمعه بإليسا، وعلق عليها “صديقتي الجدعة والفنانة إللي بحب إحساسها ومستني ألبومها وغنوتها جدا”.









كانت إليسا ردت على أحد متابعيها حول ما إذا كان هناك أحد لديه معلومة جيدة، فردت إليسا قائلة: “طبعا ألبومي قريبا”.

وعلى الجانب الاَخر، استغل رامي جمال فترة الحظر و”كورونا” لاختيار أغنيات البومه الجديد.

يذكر أن رامي طرح في أوائل العام الجاري ألبوم “أنا لوحدي” وتضمن ١٤ أغنية وهي: استغنيت، مش ملاحظ حاجة، فاهماني، بيهم كلهم، أنا لوحدي، مين غيرك في القلب، يا مراكبي، اللى مشيوا، مش دلوقت، سقف، ما غيرتش، خليكي، عيونك خطر، لى قلبك سلام.