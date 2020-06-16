بالفيديو… إطلاق نار أثناء تصوير مسلسل “الهيبة الرد” يستدعي تدخل الجيش

وقع إشكال بين فريق عمل مسلسل “الهيبة -الردّ” بجزئه الرابع وبعض أبناء منطقة حمانا في قضاء بعبدا حيث تستكمل عملية التصوير التي توقفّت قسراً بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا”، وتعذّر عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي كما كان مقرراً.

وفي التفاصيل، وأثناء عملية تصوير مشاهد مسلسل “الهيبة الردّ” في بلدة حمانا، حاول أحد الأشخاص من فريق العمل اجتياز الطريق بشكل معاكس ما يهدد حياة الآخرين بالخطر، وهنا تدخّل مختار البلدة وأكدّ للشخص المعني أنه خالف القانون الأمر الذي لم يرق للأخير، فبادر على الفور إلى شتمه وشتم الرموز الدينية في البلدة.









وعليه تطور الإشكال وتوسّع بين أبناء البلدة وفريق العمل حيث أطلق أحدهم النار من مسدسه الأمر الذي استدعى تدّخل الجيش اللبناني وتمّ توقيف مطلق النار.

واحتجاجاً على عملية التوقيف التي طالت أحد أبناء بلدتهم بدلاً من توقيف مَن شتم الرموز الدينية قام أبناء البلدة بقطع الطريق وإشعال الإطارات، قبل أن تعود الأمور إلى التهدئة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو وثّق الإشكال وتدّخل الجيش اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسلسل “الهيبة الرد” هو من إنتاج شركة “الصبّاح إخوان” وهو الجزء الرابع والأخير من بطولة تيم حسن وديما قندلفت التي انضمت إلى هذا الجزء مع الممثل عادل كرم.

وستشهد أحداث هذا الجزء عودة “جبل” تيم حسن إلى حياته بعد محاولة اغتياله وفقده لزوجته الإعلامية نور والتي جسدت دورها النجمة اللبنانية سيرين عبد النور وابنه، محاولاً الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياءً لا تحمد عقباها.