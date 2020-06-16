اجراءات جديدة في مطار بيروت تحضيراً لفتحه

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجّار أن التحضيرات بدأت في مطار رفيق الحريري الدولي للحفاظ على اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من اجل عودة العمل في أول تموز بحسب القرار الذي اتخذته الحكومة.

وأوضح أنه تم وضع العلامات على الأرض من أجل كيفية الوقوف والتباعد الاجتماعي وكذلك وضعت عبوات التعقيم على الجدران، مشيراً الى أن مطار لبنان وضع على قائمة الدول والمطارات الدولية التي يسمح لمواطنيها بالدخول اليه نظراً للإجراءات التي اتخذت للحد من جائحة كورونا.









واطلع الوزير نجار من المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن على الإجراءات اللوجستية كافة التي اتخذت لمواكبة إعادة افتتاح المطار لجهة وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضا إجراء فحص الـPCR قبيل توجّه أي مسافر إلى بيروت.

وأوضح الحسن أن العمل يتم حالياً على انجاز الأعمال المتبقية والمتعلقة بالخطة الوقائية التي ستعلن عنها وزارة الصحة فور اعادة العمل بالمطار.

وأعطى نجار التوجيهات بالمتابعة الدائمة، ووضع الخطط والاستراتيجيات في الظروف الحالية التي يواجهها لبنان.