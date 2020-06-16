لقاء بري-الحريري: لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة

على مدى ساعتين تخللهما مأدبة غداء، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وكان بحث في التطورات الراهنة لاسيما ما حصل في العاصمة من شغب مؤخرا والدعوة الى حوار في قصر بعبدا.

وفيما لم يدلِ الحريري بتصريح بعد اللقاء، صدر بيان مشترك أكد فيه الجانبان ان لا أولوية تتقدّم على أولوية حفظ السلم الاهلي وتكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة.









وشدد البيان المشترك على ان التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبّر عن وجع الناس.