رحيل الطيار البنغالي الذي قاتل لأجل العرب وأسقط 4 طائرات إسرائيلية في ساعات

رحل مساء الأحد، الطيار البنغالي سيف الله الأعظم، عن عمر ناهز 80 عاماً، تاركاً وراءه إنجازاً تاريخياً، باعتباره الطيار الوحيد في التاريخ الذي أسقط لإسرائيل أربع طائرات، خلال حرب الأيام الستة التي اندلعت في العام 1967 أو ما تُعرف في الوطن العربي باسم “نكسة حزيران”.

وتشير السيرة الذاتية لـ”سيف الله” إلى أنه وُلد لعائلة مسلمة في مدينة بابنا أقصى شرقي الهند، بمنطقة توجد في بنغلاديش حالياً، وذلك في العام 1941، وعاش مع العائلة في كالكتا حتى العام 1947، ثم هاجرت العائلة إلى باكستان بعد قرار تقسيم شبه القارة الهندية وإنشاء باكستان وطناً لمسلمي شبه القارة.









التحق “سيف الله” بعد ذلك بأكاديمية القوات الجوية في باكستان عام 1958 وأصبح طياراً حربياً، وتعززت كفاءته القتالية عام 1963 بتلقيه دورة تدريبية في قاعدة جوية بولاية أريزونا الأمريكية، احترف خلالها الطيران بطائرة “إف-86 سابر”، ثم عاد ليطير بالطائرة نفسها مع سلاح الجو الباكستاني عام 1963.

استكمل الطيار تعليمه في باكستان والتحق بكلية تدريب تابعة لسلاح الجو الباكستاني عام 1958 وتخرج فيها عام 1960 ليُعيَّن طياراً، وحلَّق في البداية بطائرة Cessna T-37 ثم التحق بدورة تدريبية للطيران العسكري في ولاية أريزونا الأمريكية، احترف خلالها الطيران بطائرة F-86 Sabre، ثم عاد ليطير بالطائرة نفسها في سلاح الجو الباكستاني عام 1963.

ويُعد “سيف الله” الطيارَ الوحيد في العالم الذي خدم في بيئة حرب لأربع قوات جوية لدول مختلفة، هي: باكستان وبنغلاديش والأردن والعراق.

في البداية، شارك الطيار بالحرب الباكستانية الهندية عام 1965 ضمن السرب الـ17 الذي نجح في تنفيذ هجمات على أهداف هندية، وحاصرته طائرتان هنديتان بالجو ونجح في إسقاط إحداهما والعودة سالماً إلى قاعدة سارجودا الجوية، وبعد الحرب رُقِّي قائداً للسرب الثاني في سلاح الجو الباكستاني عام 1966.

لفت نجاحه اهتمام المملكة الأردنية، وفي العام 1966 عُيِّن “سيف الله” مستشاراً معاراً لسلاح الجو الملكي الأردني، وبعد أشهر وتحديداً يوم 5 يونيو/ حزيران 1967، وجد الطيار نفسه في مواجهة مباشرة مع الطائرات الإسرائيلية، حينما قصفت الأخيرة قاعدة المفرق الجوية الأردنية، بعد وقت قصير من تدمير طائرات لسلاح الجو المصري.

بعد هذا الهجوم، تصدَّى “سيف الله” وطيارون أردنيون آخرون لهجوم إسرائيلي ثانٍ، واستطاع إسقاط طائرة إسرائيلية، وإصابة أخرى لم تتمكن من العودة إلى قاعدتها وسقطت بإسرائيل.

وبعد تدمير الطيران الإسرائيلي عدداً من الطائرات الأردنية، انتقل “سيف الله” إلى سلاح الجو العراقي ليكمل المعركة من هناك، وتمكَّن من إسقاط طائرتين إسرائيليتين مُغيرتين، ليسجل اسمه في التاريخ العسكري للمنطقة باعتباره أول طيار مقاتل يتمكن من إسقاط أربع طائرات حربية إسرائيلية في غضون 72 ساعة فقط.

اكتملت مهمة هذا الطيار في المنطقة العربية عام 1969.. عاد إلى باكستان وعمل في قيادة قطاعات من سلاح الجو وحين استقلت بنغلاديش عام 1971، انضم إلى صفوف سلاح الجو هناك حتى عام 1979، تاريخ تقاعده عن الخدمة العسكرية.