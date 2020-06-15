اللواء إبراهيم يكشف لبري عن معلومات بالغة الخطورة بشأن المطار!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وجرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

كما استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قال ردا على سؤال عما سرب امس من معلومات عن عمل ارهابي يستهدف مطار رفيق الحريري الدولي: “صحيح، وردتنا معلومات عن استهداف المطار واوصلنا هذه المعلومات الى المعنيين”.









وعن استحداث لجنة أمنية اقتصادية انبثقت عن اجتماع السرايا لمعالجة الازمة المالية وخصوصا انهيار سعر صرف الليرة، قال ابراهيم: “هدف اللجنة العمل على تثبيت سعر صرف الدولار، انشأنا غرفة عمليات في المديرية العامة للامن العام لمتابعة المتاجرين بالدولار في البلد، بصورة غير شرعية”.