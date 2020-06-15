دياب يعلن بدء معركة الفساد: المطلوب تحريك الملفات بأسرع وقت

أعلن رئيس مجلس الوزراء #حسان_دياب، في كلمة عقب اجتماعه بالهيئات الرقابية، اليوم بدء المعركة على الفساد الذي “تسبب بوصول البلد إلى حالة انهيار”، وقال: “كما أن منظومة الفساد باتت أقوى من الدولة نفسها ونحن أمام واقع فساد مستشر في البلد وهذا واقع مولم جداً”.

وأوضح دياب، أن “السلطة التنفيذية يراقبها الشعب من خلال مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “مستوى الإدارة العامة مرتبط بأداء الهيئات الرقابية كما أن الرشوة والفساد والفوضى عنوانين أنتم معنيون بملاحقتها”.









وقال دياب، إننا “متهمون بأننا لم ننجز شيئاً فعلياً واليوم أعلن بدء المعركة على الفساد، وسيحاول الفاسدون حماية أنفسهم ولكن هذا لن يثنينا عن متابعة معركتنا ونسعى لاستعادة اللبنانيين ثقتهم بدولتهم”.

وأضاف: “بكل جرأة وفخر أقول إن الحكومة تعمل لدى اللبنانيين وليس العكس، والمطلوب تحريك الملفات التي لديها بأسرع وقت”.