ثورة اللبنانيين سرقها “الزعران”!

أدان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان الغارة الليلية التي شنها أتباع حزب الله وحركة أمل وجماعات أخرى من المخربين على وسط بيروت، وتحطيمهم وحرقهم مقرات المؤسسات المقفلة والمفلسة منذ شهور، إضافة إلى فروع بعض المصارف.

وتفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع هاشتاغات عديدة مثل #هيدي_مش_ثورتنا و#ثورة_سرقها_الزعران، للتعبير عن رفضهم لهذه الممارسات قائلين إنها لا تمثلهم ويستنكرون الاحتجاج بهذه الطريقة ردا على الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وعلى ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني مؤخرا. وكتب ناشط:









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“أي واحد مسمي حالو ثائر وعم يضرب عسكري ويحرق سيارة مواطن ويكسر محلات رزق العالم ما بيمثل الفقير ولا مطالب #ثورة_الفقراء.. وقت ينزل الفقير يثور رح يعرف وين يروح وشو يعمل.. #هيدي_مش ثورتنا”…

وقال آخر:

عندما يتم التعدي على أبنائنا وإخواننا وأهلنا وأصدقائنا المكلفين بمهمة حماية استقرار البلد وعدم التعدي على الأملاك العامة بتكون #هيدي_مش_ثورتنا pic.twitter.com/Bqrqs95JL7 — toni222 (@toni2227) June 13, 2020